'Issız Adam' Yunanistan'da

Çağan Irmak’ın ölümsüz eseri ‘Issız Adam’ vizyona girdiği 2008 yılında aylarca vizyonda kalmış, o yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu. Most Production yapımı film, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek yurtdışında ‘remake’ yapılan ilk Türk filmi oldu. ‘Issız Adam’ Yunanistan’ın Atina sokaklarında yeniden çekildi. Filmde Yiannis Tsimitselis ve Katerian Geronikolou oynadı. Yapımın yönetmenliğini ise Yiannis Papadakos yaptı. 16 Aralık’ta Atina’daki galaya filmin yapımcısı Mustafa Oğuz ve yönetmeni Çağan Irmak da davet edildi. Cemal Hünal ile Melis Birkan’ın başrollerini paylaştığı film, Alper ile Ada adlı genç bir kadının aşklarının özelinde modern hayatın insanları nasıl yalnızlaştırdığını irdeliyordu.