Türkiye onu konuşuyor! Milyoner'e köpeğiyle katılan özel yarışmacı 125 bine kadar geldi

Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster çok özel bir yarışmacıya ev sahipliği yaptı. 11 yaşından beri görme engelli olan Mustafa Keskin dostum diye hitap ettiği köpeği Tabs ile yarışmaya katıldı.



Yarışmaya İstanbul’dan katılan Keskin, son bir buçuk senedir köpeği Tabs’in rehberliğinde hayatına devam ediyor. Özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan yarışmacı şu anda bir enerji firmasında avukat olarak çalışıyor.

Başarılı bir performans sergileyerek 125 bin TL’lik soruya kadar gelmeye hak kazanan Mustafa Keskin sosyal medyada da gündem oldu. Keskin, yarışmadan çekilme kararı aldı ve 60 bin TL’nin sahibi oldu.