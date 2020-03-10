Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Survivor ile ünlenen Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşıyor

Şevval Şahin, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani’den geçen eylülde ayrılmıştı. Biten ilişkisinin ardından kraliçe, ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı.

INSTAGRAM VİDEOSUYLA ORTAYA ÇIKTI

Miami’de tatil yapan çiftin beraberliği Yiğit Marcus Aral’ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlamasıyla ortaya çıktı.



YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey’de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu. Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, takipçiler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi.