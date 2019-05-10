Türkiye güzeli Özlem Kaymaz uzun süre sonra ilk kez görüntülendi!

1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz ile manken kızı Tara Madelein De Vries önceki gün Nişantaşı City's AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı

Miss Turkey 2018'de ikinci seçilen Tara De Vries, geçtiğimiz aylarda Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenen, ‘’Miss Universe’’ de Türkiye’yi temsil etmiş ama dereceye girememişti.