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  3. Türkiye güzeli Özlem Kaymaz uzun süre sonra ilk kez görüntülendi!

Türkiye güzeli Özlem Kaymaz uzun süre sonra ilk kez görüntülendi!

Türkiye güzeli Özlem Kaymaz uzun süre sonra ilk kez görüntülendi!

Türkiye güzeli Özlem Kaymaz geçtiğimiz gün kızı ve bir arkadaşı ile alışveriş yaparken görüntülendi.

1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz ile manken kızı Tara Madelein De Vries önceki gün Nişantaşı City's AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı
 
Miss Turkey 2018'de ikinci seçilen Tara De Vries, geçtiğimiz aylarda Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenen, ‘’Miss Universe’’ de Türkiye’yi temsil etmiş ama dereceye girememişti. 
 
Tara Madelein De Vries, "Miss Universe" yarışmasında tanıştığı ve arkadaş olduğu İngiltere güzeli Dee Ann Kentish Rogers'e İstanbul'u gezdirdi. De Vries, "Anneler günü için özel bir çekimden çıkıp alışverişe geldik" dedi.

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