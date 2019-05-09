Türkiye Güzeli Nilay Ceylan hayatını kaybetti! Nilay Ceylan kimdir?

Miss Turkey 1997’de üçüncü seçilen Nilay Ceylan hayatını kaybetti. Uzun süredir şöhretten uzak bir hayat yaşayan Nilay Ceylan'ın, geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etmesiyle birlikte, kim olduğu ve yaşamı merak edilmeye başlandı. Eski Türkiye 3. güzeli Nilay Ceylan, 44 yaşında hayata veda etti. 1997’de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olan Nilay Ceylan kimdir? Nilay Ceylan neden vefat etti?İşte Nilay Ceylan'ın merak edilen hayatı...

TÜRKİYE GÜZELİ NİLAY CEYLAN HAYATINI KAYBETTİ

Uzun zamandır şöhretten uzak yaşayan Nilay Ceylan, hayatını tasarladığı takıları sosyal medya hesabından satarak kazanmaya başladı. 2 yıl önce babasını kaybeden eski güzelin bu ölümün ardından bunalıma girdiği iddia edildi. Miss Turkey 1997’de üçüncü seçilen Nilay Ceylan geçirdiği kalp krizi sebebi ile hayata gözlerini yumdu.

NİLAY CEYLAN KİMDİR?

Nilay Ceylan 1977 yılında dünyaya geldi. Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Çağla Şıkel'in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997'de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.

Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü'nden mezun olan Ceylan, Kanal D'de sunuculuk yaptı. Kısa bir dönem oyunculuk da yapan Ceylan ardından Çatalca'ya yerleşti.