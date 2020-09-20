20 Eylül 2020 Pazar 19:40 | Son Güncelleme:
Türkiye Güzeli anne - kız Özlem Kaymaz ile Tara De Vries'ten evde adım çalışmaları
Modacı Yıldırım Mayruk'un mesleğe veda defilesinde yürüyecek olan Türkiye Güzeli anne - kız Özlem Kaymaz ile Tara De Vries, çalışmalarını evde yapıyor.
Kızı Tara De Vires’e yürüyüş dersleri verdiğini söyleyen Özlem Kaymaz, “Ben Tara’yı evde ciddi ciddi çalıştırdım. Derler ya ‘başının üzeri kitap koyup, dik yürüme çalışın’ biz de onu yaptık. Kitap bile koyduk. En işe yarayan yöntem bu çünkü. Ayna karşısında gel – git provalar yaptık” dedi.