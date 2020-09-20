Türkiye Güzeli anne - kız Özlem Kaymaz ile Tara De Vries'ten evde adım çalışmaları

Kızı Tara De Vires’e yürüyüş dersleri verdiğini söyleyen Özlem Kaymaz, “Ben Tara’yı evde ciddi ciddi çalıştırdım. Derler ya ‘başının üzeri kitap koyup, dik yürüme çalışın’ biz de onu yaptık. Kitap bile koyduk. En işe yarayan yöntem bu çünkü. Ayna karşısında gel – git provalar yaptık” dedi.

