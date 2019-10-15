Türk-İsrailli şarkıcı Linet'ten anlamlı bağış! 'Mehmetçiklerimizin sonuna kadar yanındayım'

Güçlü sesiyle tanınan Linet, Bostancı Gösteri Merkezi'nde büyük bir şova imza attı. Kleopatra imajıyla taht üzerinde konser alanına giriş yapan Linet, 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti sundu. 'Memleketim' şarkısını Türk bayrakları eşliğinde seslendiren İsrail asıllı şarkıcı, “Belki başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama ben kendimi Türk gibi hissediyorum, Türk'üm” dedi.

KONSER GELİRİ MEHMETÇİK VAKFINA

“Bu konser diğer konserlerimden çok daha anlamlı” diyerek sözlerini sürdüren Linet, “Aldığın her bilet buradan Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Barış Pınar Harekatı'ndaki aslan mehmetçiklerimizin sonuna kadar yanındayım” diye konuştu.