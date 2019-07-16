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Türkan Şoray'dan servet değerinde tatil

Türkan Şoray'dan servet değerinde tatil

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı usta sanatçısı Türkan Şoray tatil sezonunda servet harcadı. Usta sanatçı Türkan Şoray geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatile çıktı. Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Türkan Şoray'ın bu sene tüm ailesiyle tatil yapmak istemesi ona küçük bir servete mal oldu. İşte Türkan Şoray'ın servet değerindeki tatilinin ayrıntıları...

Türkıye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında yer alan Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatile çıktı. Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray'ın bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar vermiş.

Bunun için kesenin ağzını sonuna kadar açan sanatçı, Bodrum'da günlüğü 12 bin liraya bir aylık yat kiralamış. Yaklaşık bir aylık tatil için 312 bin lira ödeyen Türkan Şoray'ın Bodrum'dan başlayan mavi yolcuğu Fethiye'ye kadar uzanıyormuş.

Ailesinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçının bu tatiline kızları Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer de katılmış.

Mavi sularda tatiline devam eden Türkan Şoray'ın şimdilerde mutluluğuna diyecek yokmuş.

(Takvim)

 

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