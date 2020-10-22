22 Ekim 2020 Perşembe 20:36 | Son Güncelleme:
Türkan Şoray kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı: Yaşam kaynağım benim
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Türkan Şoray, “Hayattaki en değerli varlığım Yağmur’um. Benim yaşam kaynağım. Seninle yeniden var oldum. Bugün doğum günün benim de bugün hayatıma bir güneş doğdu Seninle gurur duyuyorum’’ mesajını yazdı. Annesinin bu sözlerini karşılıksız bırakmayan Yağmur Ünal da “Sana doğduğum için baştan şanslı doğdum ben’’ yanıtını verdi.