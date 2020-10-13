Türkan Şoray artık 10 yaş daha genç! Sultan 75 yaşında gerildi

Usta oyuncu Türkan Şoray, son dönemde kadınlar arasında moda olan ‘ yüz germe’ yöntemiyle daha genç bir görüntüye kavuştu. Operasyonla 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki oyuncunun pandemi döneminde bıçak altına yattığı iddia edildi. Mart ayında karantinanın başlamasıyla nisan ayında ameliyat olan Şoray’ın evde bir süre istirahat ettikten sonra teknesiyle yaz tatiline çıktığı bildirildi. Şoray’ın operasyonu modacı Yıldırım Mayruk’un jübilesinde podyuma çıkmasıyla ortaya çıktı.

PÜRÜZSÜZ VE PARLAK



Defilede oyuncunun pürüzsüz ve parlak cildi dikkatlerden kaçmıyor. Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal da geçtiğimiz haftalarda annesinin son günlerde güzelleştiğini ve kendisine elinde isteyebileceği bir proje olmadığını söylemişti.