Türkan Hanım'ın Konağı'nın yıldızı Münibe Millet'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Daha önce farklı projelerde de izleyicilerle biraraya gelen Münibe Millet’in covid-19 testinin pozitif çıktığını gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından duyurdu. Dizi hayranları genç oyuncuyu, 2 sezon önce yer aldığı Gülperi dizisinden iyi tanıyor.

Gülperi’de İnci karakterine hayat veren Millet, tedavisini evinde sürdürüyor. Oyuncu, bu süreçte karantinada kalacak ve dizi çekimlerinde yer alamayacak. Oyuncu, Türkan Hanım’ın Konağı isimli dizide de Nurhayat isimli karaktere hayat veriyordu.

Drama eğitmenliği ve seslendirmede yapmakta olan Münibe Millet; Hayat Bağları, Evdeki Yabancı, Yeditepe İstanbul, Gülperi, Türkan Hanım’ın Konağı gibi dizilerde rol aldı.