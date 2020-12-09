Türkan Hanım'ın Konağı oyuncusu Buket Dereoğlu: Dizimizde bilinçli karakterler var

“Türkan Hanım’ın Konağı” dizisinde oynayan Buket Dereoğlu, “Dizimiz sosyal sorumluluk konularına da değindiği için kendimizi iyi hissediyoruz. Daha çok, vurdulu kırdılı yapımlara alışmış bir seyirciye, toplumda örnek olan, eğitimli ve bilinçli karakterlerin gösterilmesine ihtiyacımız varmış hakikaten” dedi.