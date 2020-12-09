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  • Türkan Hanım'ın Konağı oyuncusu Buket Dereoğlu: Dizimizde bilinçli karakterler var
09 Aralık 2020 Çarşamba 22:50 | Son Güncelleme:

Türkan Hanım'ın Konağı oyuncusu Buket Dereoğlu: Dizimizde bilinçli karakterler var

Türkan Hanım'ın Konağı oyuncusu Buket Dereoğlu: Dizimizde bilinçli karakterler var

TRT 1'de ekrana gelen “Türkan Hanım'ın Konağı” dizisinde oynayan Buket Dereoğlu, erken saatte yayınlanmasına rağmen, pozitif dönüşler aldıklarını söyledi.

“Türkan Hanım’ın Konağı” dizisinde oynayan Buket Dereoğlu, “Dizimiz sosyal sorumluluk konularına da değindiği için kendimizi iyi hissediyoruz. Daha çok, vurdulu kırdılı yapımlara alışmış bir seyirciye, toplumda örnek olan, eğitimli ve bilinçli karakterlerin gösterilmesine ihtiyacımız varmış hakikaten” dedi.

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