Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevler arasında kaldı canını zor kurtardı

Türk rapçi Tepki, 25 Aralık’ta yayınlanacak olan ‘SIK’ şarkısına klip çekmek için kamera karşısına geçti. Ancak klip çekimleri esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Tepki, alevler arasında kaldı.

Meydana gelen kaza patlama sahnesini kuran ekibin hatasından kaynaklandı. Tepki, klip çekimlerinde patlama sahnesi esnasında alevlerin arasında kaldı. Set ekibi olaya hızla müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü.

BAŞ KISMINDA YANIKLAR OLDU

Yangının söndürülmesinin ardından ünlü rapçi Tepki hastaneye kaldırıldı. Tepki'nin, baş kısmında ufak yanıklar olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

‘TEDAVİ SÜRECİNDEYİM’

Tepki, yaşana olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ‘Tedavi sürecindeyim, set sonunda bir kaza yaşadık. Arayan soran herkese tekrar tekrar teşekkür ederim’

REYNMEN’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Tepki sosyal medya hesabından durumla ilgili paylaşımda bulunurken Reymen ‘Rap için yaktın kendini’ yorumuyla dikkat çekti.