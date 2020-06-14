14 Haziran 2020 Pazar 23:57 | Son Güncelleme:
Türk müziğinin efsane isimleri Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam! 3'ü bir arada
Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen “İstanbul Yeditepe Konserleri” Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam konserleriyle devam etti.
Türk müziğinin 3 efsane ismi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konser serisi, bir ay boyunca devam edecek.