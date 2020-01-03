Türk İşi Dondurma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Türk İşi Dondurma nerede çekildi?

Türk İşi Dondurma filmi 3 Ocak Cuma günü Tv’de ilk kez yayınlanıyor. Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi? sorusu da filmi izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu gibi oyuncuların yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmde Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadele anlatılıyor. İşte Türki İşi Dondurma filmi konusu ve oyuncuları…

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİ KONUSU NE?

Turkish'i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya’da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler’in Avustralya’da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir.

Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay’ın oturduğu Turkish'i Dondurma’nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor. Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosu Gürkan Tanyaş’a ait olan, yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu Türk İşi Dondurma filmi çekimleri İstanbul Kemerburgaz’da çekildi. Filmin çekimleri için 4 aylık çalışma ve yapıldı ve 7 bin metrekarelik kocaman bir film seti kuruldu.

TÜRK İŞİ DONDURMA OYUNCULARI

Türk İşi Dondurma filmi oyuncu kadrosunda; Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorp, Marlene Matthews, Caner Kurtaran, James Farley ve Alma Terzic gibi isimler yer alıyor.