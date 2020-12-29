Türk dizi tarihinde bir ilk! Her şey Birol Güven'den sonra değişti

Kanal D'de ekrana getirilen başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal'ın rol aldığı İyi Aile Babası dizi için yeni düzenlemelere gidildi.



Süreç Film'in Kanal D için çektiği İyi Aile Babası dizisinin 5. bölümde adı değişti. Birol Güven'in yazmaya başladığı dizi yılbaşından sonra Babam Çok Değişti adıyla ekran macerasına devam edecek.

İYİ AİLE BABASI KONUSU NEDİR?

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.