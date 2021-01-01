Turgut Özatay kimdir, kaç yaşında öldü? Yeşilçam oyuncusu Turgut Özatay nereli, hangi filmlerde oynadı?

Turgut Özatay, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden biridir. Daha çok "kötü adam" karakterine hayat vermiş olan oyuncu Turgut Özatay 2002 yılında geçirdiği akciğer kanseri teşhisi sonucu vefat etmiştir. Peki Turgut Özatay kimdir, kaç yaşında nereli, kaç yaşında öldü?

TURGUT ÖZATAY KİMDİR?

Turgut Özatay, 30 Aralık 1927 yılında Manisa Alaşehir'de doğdu. Özatay, 26 Haziran 2002 yılında İstanbul'da vefat etti. Turgut Özatay Türk sinema oyuncusudur.

1950'li ve 1960'li yıllardaki jön rollerinin ardından gerek Cüneyt Arkın gerekse Kemal Sunal filmlerinin önde gelen kötü adamlarından biri olmuştur.

Sezercik Küçük Mücahit filminde EOKAcılar'ın başı, Kurban filminde Abbas, Umudumuz Şaban filminde arsa sahibi müteahhit, Ferdi Tayfur'un Yuvasız Kuşlar filminde giyim dükkânı sahibi ve ona eziyet eden Hilmi abiyi, Korkusuz Korkak filminde limona deli olan Ayı Abbas'ı, Üç Kağıtçı filminde minibüsçü Hasan, "Atla Gel Şaban" filminde "Şiki Şiki Baba" kasedini arayan Davut, "Keriz" filminde Zülfü'nün şehirde kabzımallık yapan köylüsü, "Talih Kuşu" filminde kumar masasında oyun oynayan adamlardan biri, "Zehir Hafiye" filminde "Manyak Mahmut" rollerini oynamıştır. 26 Haziran 2002'de akciğer kanseri nedeniyle ölmüştür.

Türk sinemasında en çok film çeviren 3. kişi olarak bilinir (497 filmde rol almıştır).

Kendisi Üsküp'ten Balkan Savaşları öncesinde İzmir'e göç eden Balkan Türklerinden Emin Özatay'ın oğludur.