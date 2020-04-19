Turan çiftinin ikinci bebeğinin ismi belli oldu!

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan oğullarına Hamza Arda ismini vermişti. Peki bu isme kim karar verdi? Aslıhan Doğan ile Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı.

Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan ikinci kez hamile. Bebeğinin cinsiyeti yine erkek ve doğumun temmuzda gerçekleşmesi bekleniyor.

Bir medya kanalına konuşan Arda Turan "Oğlumuza Asil Aslan adını koyacağız. İsmi eşim seçti. Ailesine de onaylattığı için açıkçası bana söz hakkı kalmadı. Ama ismi hoşuma gitti" dedi.

Popüler futbolcu eşinin üzerine titrediğini belirtti.