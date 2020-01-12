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  3. Tüm Türkiye onu konuştu! Milyonere damga vuran yarışmacı Ümmü Gülsüm

Tüm Türkiye onu konuştu! Milyonere damga vuran yarışmacı Ümmü Gülsüm

Tüm Türkiye onu konuştu! Milyonere damga vuran yarışmacı Ümmü Gülsüm

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in yayınlanan son bölümünde bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm yarışmayı izleyen herkesi kendine hayran bıraktı. Genç yarışmacı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sorduğu sorulara elinde bulunan kartlarla ve yazı tahtasıyla cevap verdi ve 250 bin TL’lik soruya kadar geldi. Ümmü Gülsüm 125 bin TL değerindeki ötülün sahibi oldu ve sosyal medyayı salladı.

Tüm Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ümmü Gülsüm’ü konuşuyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 11 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde yarışan 27 yaşındaki yarışmacı Ümmü Gülsüm izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Gülsüm yarışmaya Artvin’den katıldı. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu olan genç yarışmacı elinde bulunan cevap şıkkı kartları ve yazı tahtası sayesinde sorulara cevap verdi ve Kenan İmirzalıoğlu ile iletişim kurdu.

125 TL değerindeki soruyu bilen Gülsüm 250 bin TL değerindeki finalden önceki son soruya gelmeye hak kazandı. Tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran yarışmacı cevabı bilemediği için çekilmek zorunda kaldı ve 125 bin TL’nin sahibi oldu. Sosyal medyanın da gündemine oturan yarışmacı Twitter’da TT oldu. Genç yarışmacı stüdyodakileri, ekran başındakileri ve tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi ve engellerin aşılabileceği konusunda izleyen herkese ders verdi.

 


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