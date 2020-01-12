Tüm Türkiye onu konuştu! Milyonere damga vuran yarışmacı Ümmü Gülsüm

Tüm Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ümmü Gülsüm’ü konuşuyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 11 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde yarışan 27 yaşındaki yarışmacı Ümmü Gülsüm izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Gülsüm yarışmaya Artvin’den katıldı. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu olan genç yarışmacı elinde bulunan cevap şıkkı kartları ve yazı tahtası sayesinde sorulara cevap verdi ve Kenan İmirzalıoğlu ile iletişim kurdu.

125 TL değerindeki soruyu bilen Gülsüm 250 bin TL değerindeki finalden önceki son soruya gelmeye hak kazandı. Tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran yarışmacı cevabı bilemediği için çekilmek zorunda kaldı ve 125 bin TL’nin sahibi oldu. Sosyal medyanın da gündemine oturan yarışmacı Twitter’da TT oldu. Genç yarışmacı stüdyodakileri, ekran başındakileri ve tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi ve engellerin aşılabileceği konusunda izleyen herkese ders verdi.