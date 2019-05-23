Tulu Bacı kimdir, kaç yaşında? Enes Batur Tulu Baci evlendi mi?

Tulu Baci ve Enes Batur’un evlenip evlenmediği merak konusu haline geldi. Tulu Baci kimdir? Enes Batur bir süredir magazin gündemin yer alıyor. Ünlü fenomenin yayınladığı fotoğraflar akıllarda soru işaretleri bıraktı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Batur; 'Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım!' mesajıyla düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşmıştı. Dün akşam ise Tulu Bacı ile nikah masasına oturduklarına ve evlendiklerine dair fotoğraflar yayınladı.

ENES BATUR EVLENDİ Mİ?

Ünlü Youtuber Enes Batur, bir süre önce Tulu Bacı ile evleneceği mesajını vererek düğün davetiyesi ve oturacakları evin görüntüsünü paylaşmıştı. Enes Batur dün akşam ise Tulu Bacı ile nikah masasına oturduklarına ve evlendiklerine dair fotoğraflar paylaştı.

Ancak videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Enes Batur’un evlilik paylaşımları takipçilerinin kafasını kartırdı. Görüntüler takipçilerinin bir bölümünü inandırmadı.

Kimi takipçileri, yakında yeni filmi vizyona girecek olan Enes Batur’un bu hamlesinin reklam amaçlı olduğunu öne sürdü.

Bazı takipçileri ise nikah görüntülerinin yeni filmden bir sahne için çekildiğini iddia etti. Enes Batur’dan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Enes Batur'un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde sadece kendisinin olması takipçilerinin şüphelerini daha da artırdı.

Enes Batur'un Instagram'da 3.4, YouTube'da ise 10 milyon civarında takipçisi bulunuyor.

TULU BACİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Baci, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

DAVETİYEYİ YAYINLAMIŞTI

Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Batur; 'Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım!' mesajıyla düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaştı.

Yeni filminin çekimlerini geçtiğimiz günlerde bitiren Enes Batur'un evleneceğine takipçileri inanmadı! Batur'un vizyon öncesi 'filminin reklamını yaptığı' gelen yorumlar arasında.