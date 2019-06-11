11 Haziran 2019 Salı 15:55 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:55
Tülin Şahin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Ünlü top model Tülin Şahin, hamile olduğu haberini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Hamilelik deneyimlerini birçok platformda paylaşmaya hazırlanan ünlü mankenin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Tülin Şahin ve Pedro de Noronha çiftinin kız çocuğu olacak.
Tülin Şahin nisanda Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Porto'da nikah masasına oturmuştu
KIZ BEBEK GELİYOR
Geçen günlerde çiftten müjde gelmiş, Tülin Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. 38 yaşındaki manken, kız bebek beklediğini söyledi.
TEKLİF YAĞIYOR
Tülin Şahin'e şimdiden anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri yağmaya başladı.