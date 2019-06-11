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11 Haziran 2019 Salı 15:55 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:55

Tülin Şahin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Tülin Şahin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü top model Tülin Şahin, hamile olduğu haberini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Hamilelik deneyimlerini birçok platformda paylaşmaya hazırlanan ünlü mankenin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Tülin Şahin ve Pedro de Noronha çiftinin kız çocuğu olacak.

Tülin Şahin nisanda Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Porto'da nikah masasına oturmuştu

KIZ BEBEK GELİYOR

Geçen günlerde çiftten müjde gelmiş, Tülin Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. 38 yaşındaki manken, kız bebek beklediğini söyledi.

TEKLİF YAĞIYOR

Tülin Şahin'e şimdiden anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri yağmaya başladı.

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