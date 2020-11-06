Tülin Şahin'e mahkeme şoku… Ünlü mankene Pedro de Noronha'dan dayak uzaklaştırması

Geçen yıl Pedro de Noronha ile evlenen ancak evlilikleri resmi olmadığı anlaşılan Tülin Şahin’e mahkeme şoku… İki yıllık birlikteliklerinden Siena Leyla isimli kızları bulunan Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak Şahin’in kendisini tekme ve yumruk attığını ve mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermemekle tehdit ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.

ŞAHİN’İN İTİRAZINA RET



Dilekçede “Pedro de Noronha, 9 Ekim tarihinde çocuğunu görmek için Tülin Şahin’in oturduğu konuta gitmiştir. Yemek için dışarıya giden Noronha biraz gecikince Tülin Şahin sinirlenmiştir. Çocuğun önünde hakaretler yağdıran Şahin, Noronha’ya tekme ve yumruk atarak ağır şekilde darp etmiştir” denildi. Talebi kabul eden mahkeme, Şahin’in 1 ay süreyle Portezli işadamına yaklaşmamasına karar verdi. Noronha’nın iftira attığını ve asıl kendisinin şiddete uğradığını belirten Tülin Şahin ise, karara itiraz etti. Ancak mahkeme, Şahin’in itirazını reddetti.