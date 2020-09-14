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  • Tülin Şahin ve bebeği Siena'nın eşyaları yardım için satışta
14 Eylül 2020 Pazartesi 23:17 | Son Güncelleme:

Tülin Şahin ve bebeği Siena'nın eşyaları yardım için satışta

Tülin Şahin ve bebeği Siena'nın eşyaları yardım için satışta

Tülin Şahin, solunum cihazına bağlı olarak hayatlarını sürdürmek zorunda kalan SMA hastası çocuklar için harekete geçti.

Tülin Şahin, miniklere yardım etmek için bebeği Siena’nın ilk aylarında kullandığı eşyalarını, kendisinin de hamilelik ve sonrasında kullandığı (kullanılmamış) eşyalarını satışa çıkardı. Elde edilen gelirleri SMA derneğine bağışlayacak olan Şahin, “çocuklar için her zaman yapılacak bir şeyler vardır” dedi.

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