Tülin Şahin kızı sayesinde zor günleri geride bıraktı

Kızı Siena Leyla’nın babası, Portekizli Pedro de Noronha ile mahkemelik olan Tülin Şahin, InStyle dergisine röportaj verdi. 20 yıldır podyumda yürüyen kıdemli manken, “İşimi hâlâ ilk günkü aşkla yapıyorum. Çok çalışkan ve disipliyim. Bir asker gibiyim. Tüm sektör bilir bunu” diye konuştu.

Dinlenmek kelimesini bile unuttuğunu söyleyen Tülin Şahin, “Bebeğimi uyutur uyutmaz ütü yapıyorum, çamaşır yıkıyorum, kızımın yemeğini hazırlıyorum” dedi.

"KENDİMİ BULDUM"

Şahin, sözlerine şöyle devam etti; “Siena Leyla bana çok şey kattı. Daha sabırlı olmayı öğretti. Beni törpüledi. Hayatı yeniden keşfetmemi sağladı. Sayesinde zamanı iyi kullanmam gerektiğini anladım. Artık bir güne 72 saat sığdırıyorum.

Anne olmaya bayıldım. Kendimi buldum. Hamilelik döneminde canımın istediğini yedim. Sonrasında da kiloları hiç dert etmedim. Bedenim hâlâ ‘spor yap’ demiyor. Bu sürecin tadını çıkarıyorum. Kolay mı; sonuçta 9 ay boyunca içerde bir insan ürettim.”

BEBEĞİNİN BABASIYLA AYRILDI

Tülin Şahin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında iş adamı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Kasım 2019'da da kızları Siena Leyla'yı kucaklarına alan çift mahkemelik oldu. Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak ‘Tülin Sahin, bana kızımız Siena Leyla yı göstermiyor’ gerekçesiyle dava açtı. Bu arada çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı anlaşıldı. Yaşadıklarını anlatan Tülin Şahin ise, "Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu" dedi. Şahin'e pek çok isimden destek mesajı geldi.