Tülin Şahin bebeğiyle podyumda yürüyecek

Ünlü top model, doğumdan 1 hafta önce Yakup Biçer'in İstanbul moda haftasında düzenlediği "Pehlivan" adlı defilesinde karnında taşıdığı kızı Siena ile birlikte podyuma çıkmıştı. Habertürk'ün haberine göre Şahin, doğumdan sonraki ilk defilesinde yine kızı Siena ile birlikte Londra Moda Haftası'nda yürüyecek. 3 ay önce Tülin Şahin'in karnında yürüyen dünyanın en küçük top modeli Siena, bu kez annesinin kucağında podyumda çıkacak.

Yakup Biçer, "Siena, Tülin Şahin'in şimdiden tahtına talip oldu sanırım. Tülin benim uğurum. Londra Moda Haftası'nda onsuz defile yapamazdım. Gelmesinden dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Tülin Şahin ise, konuyla ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Doğumdan 1 hafta önce değerli dostum Yakup Biçer'in 'Pehlivan' koleksiyonu için İstanbul Moda haftasında podyuma çıkıp, çok heyecanlı dakikalar geçirmiştim. Şimdi de ilk kez bir anne olarak, yine Yakup'un 2020 kış koleksiyonu için Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkacağım için çok heyecanlıyım. Resmen defilelerden dolayı doğum öncesi ve sonrası heyecanını yaşıyorum."