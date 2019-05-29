Tülin müjdeyi verdi

Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile bir buçuk ay önce Portekiz’de evlenerek, birlikteliğini resmileştiren Tülin Şahin, hamilelik sürecini Türkiye’de geçirmeye hazırlanıyor. Doğumunu da İstanbul’da da yapmaya hazırlanan Şahin, rahat bir hamilelik süreci yaşadığını anlattı. Ünlü top model, eşiyle birlikte bebeğini kucağına alacağı günü iple çekiyor.