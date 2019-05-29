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29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:00

Tülin müjdeyi verdi

Tülin müjdeyi verdi

Şef Memet Özer’den boşandıktan sonra Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin anne olmaya hazırlanıyor.

 Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile bir buçuk ay önce Portekiz’de evlenerek, birlikteliğini resmileştiren Tülin Şahin, hamilelik sürecini Türkiye’de geçirmeye hazırlanıyor. Doğumunu da İstanbul’da da yapmaya hazırlanan Şahin, rahat bir hamilelik süreci yaşadığını anlattı. Ünlü top model, eşiyle birlikte bebeğini kucağına alacağı günü iple çekiyor. 

 

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