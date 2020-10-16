Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak sessizliğini bozdu: Bana iftira atıyorlar

Şafak, “Söylemezsem Olmaz” programında iddiaları kabul etmedi: “Necla Hanım aradı ve oğlum Efe’nin beni özlediğini söyledi. Yanlarına gittim ama kapı açılmayınca içeride Tolga Bayar var sanıp korktum. Bağırdım, polis çağırdılar. Ateş açtığım doğru değil, kendilerini temize çıkarmak için bana iftira atıyorlar. Tuğçe Hanım, karısı ve çocuğunu kapı önüne atmış bir adamla birlikte. Psikolojik problemleri var.”

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Taner Şafak hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Tuğçe Tayfur, şöyle konuştu: “Bu kişi (Taner), annem ve oğlumun evde olduğunu bilerek, sinkaflı küfürler, tehditler, hakaretler etti. Kapıyı tekmeledi ve silah sıktı.”

Şarkıcı Tuğçe Tayfur, iş adamı Tolga Bayar’ın eşi tarafından yuva yıkmakla suçlanmıştı. Tayfur ise iddiaları kabul etmemişti.