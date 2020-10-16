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  • Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak sessizliğini bozdu: Bana iftira atıyorlar
16 Ekim 2020 Cuma 11:14 | Son Güncelleme:

Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak sessizliğini bozdu: Bana iftira atıyorlar

Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak sessizliğini bozdu: Bana iftira atıyorlar

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un, evli iş adamı Tolga Bayar'la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Bir çocuk annesi Tayfur'un eski eşi Taner Şafak'ın Necla Nazır'ın evini basarak, “O adamı çocuğumla aynı eve evlenmeden nasıl sokarsın?” diyerek etrafa ateş açtığı iddia edilmişti.

Şafak, “Söylemezsem Olmaz” programında iddiaları kabul etmedi: “Necla Hanım aradı ve oğlum Efe’nin beni özlediğini söyledi. Yanlarına gittim ama kapı açılmayınca içeride Tolga Bayar var sanıp korktum. Bağırdım, polis çağırdılar. Ateş açtığım doğru değil, kendilerini temize çıkarmak için bana iftira atıyorlar. Tuğçe Hanım, karısı ve çocuğunu kapı önüne atmış bir adamla birlikte. Psikolojik problemleri var.”

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Taner Şafak hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Tuğçe Tayfur, şöyle konuştu: “Bu kişi (Taner), annem ve oğlumun evde olduğunu bilerek, sinkaflı küfürler, tehditler, hakaretler etti. Kapıyı tekmeledi ve silah sıktı.”

Şarkıcı Tuğçe Tayfur, iş adamı Tolga Bayar’ın eşi tarafından yuva yıkmakla suçlanmıştı. Tayfur ise iddiaları kabul etmemişti.

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></p>

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