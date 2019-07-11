Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak 7 yıl sonra boşanıyor

NESLİHAN KESKİN

Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’a, 7 yıllık eşi Tanner Hüsamettin Gates (Taner Şafak) boşanma davası açtı. Taner Şafak dilekçesinde, evlilik süreci içerisinde eşiyle birbirlerine uyum sağlayamadıklarını belirtti.

Velayet annede

Protokole göre çiftin çocuğu Tanner Efe’nin velayeti anneye verilecek. Baba Taner Şafak çocuğuna aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyecek. Evlilik birliği içinde tarafların birbirlerine uyum sağlayamadıklarını dava dilekçesinde anlatan Taner Şafak, "Birlikteliğimiz müşterek hayat için çekilmez bir hal almıştır. Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Boşanma konusunda anlaştık. Protokole göre çocuğumun velayeti annede kalacak" dedi. Baba çocuk için aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyecek.