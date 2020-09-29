Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir?

Tuğçe Özbudak sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. Çiftin şahidi olan Umut Oğuz'un damada yönelttiği "Emin misin?" sorusu ise tören sırasında keyifli anlar yaşattı. Tuğçe Özbudak bir dönem Adanalı dizisinde rol almıştı.

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde doğmuştur. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmış ve finalist olmuştur.

MELİKHAN KILIÇARSLAN KİMDİR?

Melikhan Kılıçarslan 21 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Etimesgut Belediyespor'da kaleci görevini üstlenmektedir. İstanbullu olan Melikhan Kılıçarslan kariyeri boyunca birçok futbol takımında yer almıştır.