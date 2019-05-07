Tuğçe Ergişi kimdir? Tuğçe Ergişi kaç yaşında, nereli?

Katıldığı yarışma programlarının ardından sosyal medya platformlarıyla adından söz ettiren Tuğçe Ergişi bugün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Tuğçe Ergişi programa konuk olmasının hemen ardından gündem konusu oldu. Tuğçe Ergişi canlı yayında Şarkıcı Alihan ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Tuğçe Ergişi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. İşte Tuğçe Ergişi hakkında merak edilenler...

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR? TUĞÇE ERGİŞİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası O 4 yaşındayken boşandı. Babasının yanında büyüdü. Tiyatro Bölümü mezunudur.

Tuğçe Ergişi, renkli giyinmeyi sevmekte ve kıyafete çok düşkün olduğu için evinde özel bir giyinme odası ve bu oda içerisinde 4 tane gardrop kullanıyor.2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.

15 Kasım - 1 Aralık 2016 tarihinde Lübnanlı bir organizatör Elie Nahas'ın tarafından düzenlenen "Miss Humanity" adlı yarışmada Lübnan'da Türkiye’yi temsil etti ve ikinci oldu.26 Aralık 2016 tarihinde, Kanal D televizyonunda yayınlanan sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı "Kısmetse Olur" programına dahil oldu.