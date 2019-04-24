Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Tuğba Özerk programa katılmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. 'Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk kaç yaşında?'sorularının yanıtları merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in babası Tunç Özerk geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Tuğba Özerk, 40 gün önce kaybettiği babası için ilk kez Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin türküsünü seslendirdi. Ahirim Sensin türküsüylede çok konuşulan Tuğba Özerk hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

TUĞBA ÖZERK KİMDİR? TUĞBA ÖZERK KAÇ YAŞINDA?

Henüz 7 yaşında iken TRT ve İzmir Devlet Korosu Çocuk korolarında eğitim almıştır. 12 yaşında iken Sezen Aksu tarafından keşfedilen Tuğba Özerk daha sonra usta sanatçının vokalisti olarak sahne almaya başlamıştır.

4 Haziran 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen Özerk ilk sahne deneyimini 1992 yılında gerçekleştirmiştir. Sezen Aksu’nun yanında solo ve vokal çalışmalarını sürdürürken okul hayatınıda devam ettirmiştir. Tuğba Özerk İzmir’lidir.

2008 yılında Erhan Kanioğlu ile evlenmiş daha sonra boşanmıştır. İkinci evliliğini ise 2016 yılında Altahan Nuh ile gerçekleştirmiştir. Öncesinde ise 4 kez nişanlandığını belirtmiştir.

Bugüne kadar toplam 4 albüme imzasını atan sanatçı 2005 senesinde kendi ismi ile ilk albümünün ardından, Yıkıldı Duvarlarım, Aşkın Her Hali ve Süslü Günah isimli albümleri müzik kariyerini sürdürmüştür.

TUĞBA ÖZERK’İN KARİYERİ

İlk solo albümü ‘Dün Gibi’yi 2003 yılında piyasaya süren Özerk, müzik listelerinde zirveye oturdu. Daha sonra ‘Böyle Mi Olacaktı’ adlı televizyon dizisinde uzunca bir süre rol aldı.

İkinci albümüne ise kendi adını veren Özerk, albümdeki ‘Lo Lo Lo’ adlı şarkı ile çıkış yaptı. Nazan Öncel imzası taşıyan bu şarkı, kendisini zirveye oturturken Öncel’e de Altın Kelebek Ödülü’nü kazandırdı.

İkinci albümden sonra 2 sene boyunca kendini geri çekti. Daha sonra kendi bestelerinin de bulunduğu bir albüm çıkardı ve besteci kimliği de oldukça dikkat çekti.

Tuğba Özerk, en son 2016 yılında ‘Aynı Semtin Çocukları’ adlı albümünü çıkardı ve Mersin Altın Palmiye Ödülleri’ne layık görüldü.