Tuğba Özay'dan tutmayan matematik hesabına açıklama

Show TV ekranların yayınlanan güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay'ın matematik hesabı sosyal medyayı sallamıştı. Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay'ın “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” sözleri esprilere neden oldu.

Yarışmanın jürileri 'kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle Özay'ı uyarınca ünlü model 'herkese 1 lira dağıtırdım o zaman' dedi. Programda herkes kahkahaya boğulurken, Özay, sosyal medyanın diline düştü. Edebiyatçı baba ve matematikçi bir annenin kızı olduğunu söyleyen Özay, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

'ÇOK ABARTILACAK BİR KONU DEĞİL'

"Ne kadar güzel ki ülkeyi güldürebildim. Sonuçta televizyon programı yapıyoruz anlık bir şey… İnsan bir anda şaşırabilir, hata yapabilir. İnsanın doğasında olan bir şey. Çok abartılıp ülkenin gündemine oturtulacak bir konu değil.

Demek ki Tuğba Özay’ın adının büyüklüğü varmış. İsteseydim, o bölümü programdan kaldırtırdım. ‘Yönetmenim bunu kullanmayın’ derdim. Biz orada güldük eğlendik geçtik. Bana gelene kadar çok başka konular var matematiksel olarak çözülmesi gereken. Yerden yere vurmak da ne demek biraz empati yapın, gülün geçin.

Benim babam edebiyatçı, annem de matematikçidir. O bile güldü geçti. Anlık olabilir böyle gaflar. İnsanlar ne gaflar yapıyorlar konuşturmasınlar beni.

Ben istesem kaldırtırdım ama komik diye kaldırtmadım. Benim zekamı sorgulamayı bıraksın insanlar. Ne ara bu kadar kin, öfke, nefret besleyen insanlar olduk. Bunun yanı sıra sevenlerim de çok destek oldu, niyet önemli. Bu gaf anlık durum kafa karışıklığı büyültülecek bir şey değil."