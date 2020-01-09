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  3. Tuğba Özay'a 454 TL hasılatlık büyük şok! 28 kişinin oynadığı 'Laz Kit' filmini 27 kişi izledi

Tuğba Özay'a 454 TL hasılatlık büyük şok! 28 kişinin oynadığı 'Laz Kit' filmini 27 kişi izledi

Tuğba Özay'a 454 TL hasılatlık büyük şok! 28 kişinin oynadığı 'Laz Kit' filmini 27 kişi izledi

Başrollerini Tuğba Özay ile Çılgın Sedat'ın paylaştığı, 28 kişinin rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde sadece 27 kişi izledi. Toplamda 454 TL hasılat yapan film, ekibi ve oyuncuları şoke etti.

27 Aralık 2019'da vizyona giren ve 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmi gişede beklenenin gerisinde kaldı.

454 LİRA HASILAT YAPTI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre; 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.


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