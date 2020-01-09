Tuğba Özay'a 454 TL hasılatlık büyük şok! 28 kişinin oynadığı 'Laz Kit' filmini 27 kişi izledi

27 Aralık 2019'da vizyona giren ve 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmi gişede beklenenin gerisinde kaldı.

454 LİRA HASILAT YAPTI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre; 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.