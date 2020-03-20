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  3. Tuğba Özay mide kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Tuğba Özay mide kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Tuğba Özay mide kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl"

Tuğba Özay'dan korkutan haber... Hafta sonu gittiği Şanlıurfa seyahati sonrası fenalaşan eski manken Tuğba Özay mide kanaması geçirdi. Özay, annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tuğba Özay mide kanaması geçirdi. Hafta sonu gittiği Şanlıurfa seyahati sonrası fenalaşan eski manken, annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucu Özay’ın mide kanaması geçirdiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınan Özay, önceki gün taburcu oldu.


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