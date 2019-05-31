31 Mayıs 2019 Cuma 13:25 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 13:45
Tuğba Özay İtalyan eşi Ludovic Fattizzo ile bugün boşandı
Tuğba Özay 2009’da evlendiği İtalyan eşi Ludovic Fattizzo ile bugün anlaşmalı olarak boşandı.
5 yıl önce yollarını ayıran çift, Bakırköy Adliyesi’nde görülen duruşmada hazır bulundu. Mahkeme hakiminin “Sizin aranızdaki aşk bitmemiş. Boşanmakta karalı mısınız?” sözlerine Tuğba Özay “Evet boşanmak istiyoruz” diye karşılık verdi. Boşanma sonrası Ludovic Fattizzo gözyaşlarını tutamadı. Çift, 10 yıl önce bugün balayı için Maldivler’e gitmişti.