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  3. Tuğba Melis Türk 2020 Survivor'da yarışacak! Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında?

Tuğba Melis Türk 2020 Survivor'da yarışacak! Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında?

Tuğba Melis Türk 2020 Survivor'da yarışacak! Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında"

Survivor'ı büyük bir heyecanla bekleyenler yarışmacıları da yakından takip ediyor. Sursivor'e katılacak bir yeni isim daha belli oldu. Tuğba Melis Türk Survivor'da yarışacak. Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Tuğba Melis Türk ile ilgili merak edilenler..

Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Survivor'ı büyük bir heyecanla bekleyenler yarışmacıları da yakından takip ediyor. 16 Şubat'ta başlayacak Sursivor'e katılacak bir yeni isim daha belli oldu. Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Bircan Bali, oyuncu Tuğba Melis Türk'ün de Survivor 2020'de olacağını açıkladı. Bunun üzerine, Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tuğba Melis Türk ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Tuğba Melis Türk, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.


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