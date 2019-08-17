Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:01
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:01
Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan'a övgüler yağdıran Ekinci, fotoğraflara şu sözleri not düştü:

"Star ve yıldızı çok yüksek Cumhurbaşakan'ım benim, iyi bakın bir daha böylesi gelemeyecek değerini bilin. Aklınızı selim tutun demokrasi ve medeniyet tek dişi kalmış canavardır. Kimsenin üstüne bu suçlamalarla gelmeyin bazı sorunlar sizin bildiğiniz şekilde çözülemiyor ne yazık ki, her şeye mana aramayın güzel dostlarım hepinize güzel kış sezonu diliyorum.

"TÜRK ÖRF, ADETLERİNE BAĞLI KALMAK SİZİN İYİ OLANDIR"

Hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın ahlakı, dini siz gençlere aşılamaya çalıştığı için teşekkür edelim. O kadar önemli bir şey ki erdemli insan olmak bunu geç kalmadan bilmenizi iyi anlamınızı çok isterim. Özgürlük duygusu ile rahatlığı veya her kafanıza esenin yapmanın iyi bir şey olmadığını bilmeniz gerekiyor. Türküz ve Türk örf adetlerine bağlı kalmanız sizin için iyi olandır. Hasta ve depresyonlu Avrupa ülkelerinden iyi olmanızı sağlayacaktır.

"ÖZÜNÜZDEN UZAKLAŞMAYIN"

Dejeneri olmuş toplumlar ne yazık ki ilelebet kuşaklar boyunca kim olduklarını nereden geldiklerini bilmeyerek yaşayacak ve yönlendirilmeye muhtaç kalacaklardır. Biz Müslüman Türk devleti insanıyız. Türk erkeği ve Türk kadını dünyanın en güzel insanıdır. Değiştirmeye kalkanlara izin vermeyin özünüzden uzaklaşmayın. Atalarınızı babaannelerinizi annanelerinizi dedelerinizin nasıl insanlar olduğunu unutmayın. Modern olmak, içki veya aşırıya kaçarak takılmak değildir. Modern ve kültürlü insan olmak için önce okuyun sonra gezin ve dünya insanı olmaya çalışın. Temiz ve naif insanlar olmanız dileklerimle."

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