Tuğba Ekinci sorusu Cem Yılmaz'ı çileden çıkardı!

Araç içerisinde görüntülenen Cem Yılmaz'a, şarkıcı Tuğba Ekinci'nin "Valla aşk olsun bu kız da bu adama bakarsa Serenay gibi yuh yani o zaman da demiştim. Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları iki şöhreti var diye herkes yerini bilsin ya bu ne hovardalık kardeşim yuh bu kızlara..." diyerek kendisini hedef alması soruldu.

Bu soru sonrası oturduğu yerden kalkan Yılmaz'ın sinirleri zıpladı. Sadece başını sallayan Yılmaz, bu soruyu cevapsız bırakıp yoluna devam etti.

Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddia edilen Cem Yılmaz'ı sert sözlerle eleştirmişti.