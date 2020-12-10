Son günlerde eski eşi Rafer El Roman ile atışmalarıyla gündeme gelen Tuğba Altıntop, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında? Tuğba Altıntop'un kızı Su El Roman kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi.

Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı.

Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya süren şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı.

TUĞBA ALTINTOP'UN KIZI SU EL ROMAN KAÇ YAŞINDA?

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'un büyük kızları Su El Roman, 22 yaşında. Almanya doğumlu olan Su El Roman, Darmstadt Teknik Üniversitesi mezunu ancak babasının izinden giderek müzik kariyerinde ilerliyor.