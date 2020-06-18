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  3. Tuba Ünsal'ın ekonomik tatili
18 Haziran 2020 Perşembe 10:59 | Son Güncelleme:

Tuba Ünsal'ın ekonomik tatili

Tuba Ünsal'ın ekonomik tatili

Oyuncu Tuba Ünsal, normalleşme süreciyle birlikte tatil sezonunu açtı. Ünsal, kızı Sare ve dostlarıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'in yolunu tuttu.

Lüks bir otelin villasını tutan 38 yaşındaki oyuncu, önceki gün de günlük tekne kiralayarak, denize açıldı. Ekonomik bir tekne tercih eden Tuba Ünsal, tekneye günlük bin 500 TL ödedi.

Tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu, teknede bol bol güneşlendi. Bir ara kızı Sare ile kano yapan Ünsal, renkli görüntüler verdi.

İki çocuk annesi 38 yaşındaki Ünsal'ın, fit görüntüsü dikkat çekti.

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