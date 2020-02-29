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  3. Tuba Ünsal'dan duygusal paylaşım: Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da...

Tuba Ünsal'dan duygusal paylaşım: Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da...

Tuba Ünsal'dan duygusal paylaşım: Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da...

Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından şehit ailelerini ne kadar iyi anladığını anlatan bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, yazdığı satırlarla takipçilerini duygulandırdı.

İdlib'de verdiğimiz 34 şehidin ardından ünlü isimler acılarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 38 yaşındaki Tuba Ünsal, şehitlerimizle ilgili bir paylaşım yaptı. Yaşananlara bir asker kızı olarak baktığını söyleyen Ünsal, şu satırları paylaştı:

'HAFTALARCA HABER ALAMAZDIK'

“Benim babam askerdi. Suriye sınırında görevliydi uzunca bir süre… Biz belki de haftalarca haber alamazdık. Şiir yazan, türkü söyleyen naif bir adamdı aslında, ailesi istemiş ‘geleceği garanti’ olsun diye. Emekli olduktan sonra da ‘sivil’ hayata alışamıyorum dedi durdu ve sonunda da beyin kanserinden kaybettik."

'TARİFSİZ BİR ACI'

"Aklı bu dünyaya ermeyen kafadan hastalanmış derler. Şimdi tüm bu yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da, o küçücük Tuba babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı. Gencecik canlar, aileler, geride kalan eşler… Tarifsiz bir acı…”


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