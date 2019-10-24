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  3. Tuba'ya hapis yolu göründü 

Tuba'ya hapis yolu göründü 

Tuba'ya hapis yolu göründü 

Tasarımcı Elisabet Mas Vall’in ‘3 aylık koruma kararına uyulmadığı’ gerekçesiyle şikayet ettiği boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ile oyuncu Tuba Ünsal için 3’er gün zorlama hapis kararı çıktı.

Neslihan KESKİN  

Tasarımcı Elisabet Mas Vall, 2 ay korunma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın karara uymadığını iddia etmiş, zorlama hapis talebinde bulunmuştu. Mahkeme inceleme sonucunda her iki isme de 3’er gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

 

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