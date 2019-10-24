Tuba'ya hapis yolu göründü 

Neslihan KESKİN

Tasarımcı Elisabet Mas Vall, 2 ay korunma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın karara uymadığını iddia etmiş, zorlama hapis talebinde bulunmuştu. Mahkeme inceleme sonucunda her iki isme de 3’er gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.