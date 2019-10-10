Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8883
  • 6,5038
  • 285.072
  • 98671.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Tuba Ünsal ile Yasmin Erbil birbirine girdi!

Tuba Ünsal ile Yasmin Erbil birbirine girdi!

Tuba Ünsal ile Yasmin Erbil birbirine girdi!

Tuba Ünsal, vizyon filmlerini Instagram’dan yayımlayanları kırolukla nitelendirdi. ‘Joker’den sahneler paylaşan Yasmin Erbil’den ise yanıt gecikmedi. 

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’i kızdıran ‘kıroluk’ mesajı… Yasmin Erbil, kendisi için ‘saygısız’ imasında bulunan Tuba Ünsal’a sosyal medyadan yanıt verdi. ‘Joker’ filmini izleyen Yasmin Erbil, Instagram hesabından, filmden bazı sahneleri yayımladı. Sinema paylaşımlarını gören Tuba Ünsal sinirlenerek “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız” mesajını yazdı. Ünsal’ın bu mesajına karşılık Yasmin Erbil’den jet yanıt geldi: “Bir şey diyeceğim bu Tuba Ünsal’ın Kürk Mantolu Madonna’yı oynadıktan sonra kendini sanat işlerinde en yetkili insan görmesi…” 

Tuba Ünsal, ‘Joker’ filminden sahneleri Instagram’dan yayımlayan Yasmin Erbil’i saygısızlıkla suçladı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rafet El Roman kandırıldı: Keşke görmez olaydım!
Sinemada saygısızlık tartışması
Burak Özçivit'in partner muamması!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...

Barış Pınarı Harekatı´ndan ilk görüntüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı

Rusların terk ettiği gizemli yerler