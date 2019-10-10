Tuba Ünsal ile Yasmin Erbil birbirine girdi!

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’i kızdıran ‘kıroluk’ mesajı… Yasmin Erbil, kendisi için ‘saygısız’ imasında bulunan Tuba Ünsal’a sosyal medyadan yanıt verdi. ‘Joker’ filmini izleyen Yasmin Erbil, Instagram hesabından, filmden bazı sahneleri yayımladı. Sinema paylaşımlarını gören Tuba Ünsal sinirlenerek “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız” mesajını yazdı. Ünsal’ın bu mesajına karşılık Yasmin Erbil’den jet yanıt geldi: “Bir şey diyeceğim bu Tuba Ünsal’ın Kürk Mantolu Madonna’yı oynadıktan sonra kendini sanat işlerinde en yetkili insan görmesi…”

Tuba Ünsal, ‘Joker’ filminden sahneleri Instagram’dan yayımlayan Yasmin Erbil’i saygısızlıkla suçladı.