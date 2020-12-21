21 Aralık 2020 Pazartesi 04:14 | Son Güncelleme:
Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın başrollerinde olduğu Sadece Bir Gece ekibi sette
Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın başrollerini paylaştığı ‘Sadece Bir Gece' adlı filmin çekimleri başladı.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin üstlendiği 'Sadece Bir Gece’ filminde Tuba Ünsal ile Cemal Hünal ikilisine, Gürgen Öz, ‘Bay J’ lakaplı Jerji Benveniste ve eşi Duygu Şen Benveniste eşlik ediyor. Yapım aşk, güven ve sadakat kavramlarını yeniden sorgulatacak.