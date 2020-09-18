Tuba Ünsal eski sevgilisi Caner Karaloğlu'yla pişti oldu

Baş başa keyifli vakit geçiren Tuba Ünsal ve Yusuf Aydın, otelden ayrılmak isterken gazetecilerin kendilerini beklediğini öğrendi. Yusuf Aydın son model lüks aracıyla otelin ön kapısından çıkış yaptı. Tuba Ünsal ise aracını otel valesine bıraktı ve deniz taksiyle evinin yolunu tuttu.

Boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu da akşam yemeği için aynı mekana geldi. Tuba Ünsal'la bir süre önce aşk yaşayan Caner Karaloğlu saatlerce kaldığı mekanı, Tuba Ünsal ayrıldıktan sonra terk etti.

Ön kapıdan çıkış yapan Karaloğlu, "Tuba'yı görmedim. Haberim yok" şeklinde açıklama yaptı. Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu'nun arabaları gece boyunca karşılıklı olarak Bebek Otel önünde bekledi. (Posta)