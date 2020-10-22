Tuba Ünsal çocuklarına 10 TL'lik tişörtler aldı

Tuba Ünsal, önceki gün çocukları Sare ve Civan Mert’le Akmerkez’de görüntülendi. Bir mağazaya giren oyuncu, birçok ünlü ismin aksine tanesi 9,50 TL’den tişörtler ve 79,90 TL’den ayakkabılar satın aldı.

Ünsal, “Onlar için ‘yediği helal, giydiği haram’ derler ya, buna özellikle dikkat ediyorum. Markalarda ise doğaya saygılı olsun, çocuk işçi çalıştırmasın gibi kriterlerim var. Onun dışında takıntılarım yok” diye konuştu.

Diğer ünlü isimleri bu konuda eleştirmediğini dile getiren Ünsal, “İnsanların çocuklarıyla ilişkisi kimseye düşmez. O yüzden bu benim tercihim. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Artık yediğimiz ekmeğin kırıntısını saymamız gereken bir dönemdeyiz. Her şey tepetaklak oldu. Ama temennim, herkesin bunların çok daha bilincinde olarak hareket etmesi ki özellikle çocukların hayatında” dedi. Tuba Ünsal, kış boyunca çocuklarıyla uzun süre kamp yapabileceği istasyonlar belirlediğini söyledi.