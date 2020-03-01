Tuba Ünsal: Benim babam da Suriye'deydi

Yaşanılan olaylara asker kızı olarak baktığını söyleyen Ünsal, “Benim babam askerdi. Suriye sınırında görevliydi. Biz belki de haftalarca haber alamazdık. Emekli olduktan sonra ‘Sivil hayata alışamıyorum’ dedi ve beyin kanserinden kaybettik. Şimdi bu yaşanılanlar asker kızı olarak bakıyorum. O küçücük Tuğba babasına ulaşamadığı günlerde uyku uyumazdı. Gencecik canlar, aileler geride kalan eşler… Tarifsiz bir acı” yazdı.

