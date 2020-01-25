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  3. Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen tezkere aldı

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen tezkere aldı

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen tezkere aldı

Oyuncu Tuba Büyüküstün’ün işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, vatani görevini tamamladı.

Tezkeresini alan Evirgen, askerliğinin son günü çektiği selfie’yi Instagram hesabından paylaştı. Evirgen paylaşımına, "Şafak doğan güneş. Bizimkisi 18 günlük güzel bir anıydı. Allah cephedeki Mehmetçik’i korusun." notunu düştü.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün ile birlikte olan Umut Evirgen, 1989 yılında doğdu. Ünlü isimlerle ile yakın arkadaş olan Umut Evirgen, Çağatay UIusoy ile kız istemeye gitmişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık mekan paylaşımları yapan Evirgen, Emirgan’daki ünlü eğlence mekanı La Boom’un sahibi. Ayrıca Teras Emirgan, suşi yapan Next Door ve meşhur dolap arkası mekân Gizli Kalsın (nam-ı diğer Pizza Emirgan) da Umut Evirgen’e ait. Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ilk kez 18 Haziran 2017 tarihinde a bir mekanda görüntülenmişti. Olayın ardından iki gazetecinin fotoğraf makinesinin gasp edilmesine azmettirmekle yargılanan Umut Evirgen ve iki koruması hakkında hapis istemiyle iddianeme düzenlenmişti. Ünlü işletmeci, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.


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