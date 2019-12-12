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  3. Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı, Netflix’in yeni belgesel dizisi 'Rise of Empires: Ottoman’ın yayın tarihi açıklandı.

Netflix için mini belgesel olarak çekilen, Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un fethini anlatacak olan 'Rise of Empires: Ottoman'dan ilk bilgiler ve görseller yayınlandı. Pek çok yıldız oyuncunun rol aldığı dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.


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