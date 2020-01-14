Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinden ilk görüntüler yayınlandı!

Son olarak 2016-2017 sezonunda Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Tuba Büyüküstün’ün uzun süredir setlere ara vermişti. Bu süreçte Netflix tarafından gelen teklifi kabul eden ve Rise of Empires isimli 6 bölümlük belgesel dizide Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed’in üvey annesini canlandıran Tuba büyüküstün’ün yer aldığı belgeselin fragmanı yayınlandı.

FATİH SULTAN MEHMED ROLÜ CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU’NUN OLDU!

İngilizce çekilen ve bütün oyuncuların performanslarını İngilizce gerçekleştirdiği 6 bölümlük belgesel dizide Fatih Sultan Mehmed’i genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Adı Efsane dizisinde Hakan Şahin karakterine hayat vererek adını duyuran Cem Yiğit Üzümoğlu, Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız’da da Emir’i oynamıştı. Kariyerinin başında art arda Netflix yapımlarında yer alan 25 yaşındaki oyuncu, ilerleyen günlerde adından söz ettirecek gibi duruyor.

Rise of Empires’da Tuba Büyüküstün ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yanı sıra Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez gibi birçok oyuncu da yer alıyor.